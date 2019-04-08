Azez'de ÖSO'ya yönelik terör saldırısı önlendi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.

İki ülke, sınırındaki Yalu Nehri üzerinde yeni bir köprünün açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Putin ile Moskova'da ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üstündedir." dedi.