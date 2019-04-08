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Azez'de ÖSO'ya yönelik terör saldırısı önlendi

ÖSO bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.

AA | 08.04.2019 - 19:34..
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Azez'de ÖSO'ya yönelik terör saldırısı önlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ÖSO'ya bağlı Milli Ordu'ya yönelik bombalı terör saldırısı engellendi

Azez’in Siccu köyünde ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu’ya ait askeri araca bomba yerleştirildiği fark edildi.

BOMBA SİVİLLERDEN UZAK BİR ALANDA İMHA EDİLDİ

Milli Ordu mensuplarının dikkati sonucu bomba düzeneği, sivillerin yaşadığı alandan uzaklaştırılarak imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bombanın patlama kapasitesinin yüksek olduğu öğrenildi.

Olayın, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı değerlendiriliyor. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden zaman zaman, kuzeydeki Azez'de sivil yerleşimlere ve ÖSO'ya yönelik saldırılar düzenliyor.

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