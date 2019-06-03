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Azez'de patlama sonucu ölü sayısı: 21

Dün teravih namazı çıkışında bombalı saldırı yapılan Azez'de ölü sayısın an itibariyle 21 olduğu açıklandı.

AA | 03.06.2019 - 19:16..
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Azez'de patlama sonucu ölü sayısı: 21

Türkiye-Suriye sınırında, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde dün gece teravih namazı çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda can kaybı 21'e yükseldi. Saldırıda, en az 45 sivilin de yaralandığı belirtildi

DURUMU AĞIR OLANLAR KİLİS'E NAKLEDİLDİ

Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olanlar ise Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bugün öğle saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 21'e çıktığı bildirildi.

EN AZ 45 SİVİL YARALANDI

AA'daki haberde saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.

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