Azez'de patlama sonucu ölü sayısı: 21

Türkiye-Suriye sınırında, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde dün gece teravih namazı çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda can kaybı 21'e yükseldi. Saldırıda, en az 45 sivilin de yaralandığı belirtildi
DURUMU AĞIR OLANLAR KİLİS'E NAKLEDİLDİ
Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olanlar ise Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bugün öğle saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 21'e çıktığı bildirildi.
EN AZ 45 SİVİL YARALANDI
AA'daki haberde saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.