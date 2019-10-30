Azılı hırsız 5 yıl sonra İstanbul'da yakalandı

Daha önce birçok kez polis tarafından yakalanmış ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız, Beykoz'da saklandığı evde yakalandı.

5 YILDIR SAKLANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2014 yılında hakkında 13 yıl hapis cezası kesinleşen Fırat Özden'in Beykoz civarında bir evde saklandığını tespit etti. Polis, bir hafta boyunca yaptığı çalışma sonucu Fırat Özden'in, Yeni Mahalle Birkan Sokak üzerinde bir evde saklandığını tespit etti.

30 KEZ HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Önceki gün gece saat 02.00 sıralarında eve yapılan baskında Fırat Özden, pencere demirini kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Fırat Özden, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Fırat Özden'in, daha önceden 30 kez polis tarafından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen Fırat Özden, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.