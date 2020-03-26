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Azimut nedir

Bir gök cisminden geçen düşey daire ile gözlemcinin meridyen dairesi arasındaki açıdır.

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Astronomi'de azimut, bir gök cisminin gözlemciye göre ufuktaki kuzey ya da güney noktasından olan açısal uzaklıktır.

Ufuk açısı olarak da bilinen azimut, ufuk düzleminde kuzey veya güney noktasından başlayarak saat yönünde ölçülür. Genellikle açı derecesi cinsinden belirtilir.

AZİMUT DERECELERİ

Azimut diğer bir ifadeyle yıldızın bulunduğu göksel meridyenin ufuk düzleminde kestiği noktanın kuzey kutup noktası ile yaptığı açı olarak bilinir. Azimut açıları 0, 90, 180 ve 270 derece olarak değişmektedir.

Azimut ve yükseklik genellikle toposentrik koordinat sistemindeki bir nesnenin yönünü vermek için birlikte kullanılır.

Azimut nedir

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