Aziz Kocaoğlu İZBAN grevinde komplo görüyor

10 Aralık'ta İzmir'de başlayan İZBAN çalışanlarının grevi devam ediyor.

Çalışanlar, işverenin verdiği zam oranını beğenmedikleri için greve gittiklerini açıklamıştı.

YÜZDE 26'LIK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Geçtiğimiz günlerde İZBAN, teklif ettiği ancak kabul edilmeyen yüzde 26'lık zam önerisinin kabul edilmesi halinde 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylıklarının;

makinistte 4 bin 152,

teknikerde 4 bin 136,

teknisyende 3 bin 988,

istasyon operatöründe 3 bin 820,

gişeci-veznedarda 3 bin 773,

ofis personelinde 3 bin 694 lira olacağını duyurmuştu.

ÇALIŞANLAR BU MAAŞLARI ALMADIĞINI BELİRTİYOR

Greve giden çalışanlar ise İZBAN'ın duyurduğu bu maaşları almadıklarını, aksine 1800-2000 lira civarında bir maaş aldıklarını ve söz konusu yüzde 26 zammı kabul etseler dahi İZBAN'ın belirttiği rakamlara ulaşamayacaklarını ifade ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN KOMPLO TEORİSİ

Öte yandan, yaklaşık 1 aydır devam eden grev süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün akşam Twitter sayfasından yaptığı açıklamada; "Bugün Metro A.Ş.'ye giderek işçilerimiz ve sendikacılarla görüştüm. Metro için yüzde 25, İZBAN için de ortağımız TCDD'ye götüreceğim yüzde 30 zam teklifimiz maalesef kabul görmedi. Verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Grev haktır ama bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor." ifadelerine yer verdi.