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Aziz Kocaoğlu'ndan işçilere: Kıymet bilin

İzmir'de, İZBAN işçilerinin maaşlardan şikayetçi olup greve gitmesine CHP'den büyük tepki var.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 07:11..
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Aziz Kocaoğlu'ndan işçilere: Kıymet bilin

Aziz Kocaoğlu'ndan işçilere: Kıymet bilin

İZBAN greviyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, işçiler için fedakarlık yaptıklarını iddia etti.

"KIYMETİNİN BİLİMESİ GEREKİYOR"

Aziz Kocaoğlu, “Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir” dedi.

"KENDİLERİNİ AŞAN SÖZLER SÖYLEDİLER"

Sendika üyelerini hedef alan Kocaoğlu, “Kendilerini aşan sözler söylediler. Onun da hatalı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sendikal mücadeleyi, hak aramayı, belli kurallar içinde yapılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Biz İZBAN olarak ortağımızla beraber verebileceğimiz maksimum zammı yaptık. Geri kalan kısım sendikaya aittir” diye konuştu.

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Aziz Kocaoğlu'ndan işçilere: Kıymet bilin

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