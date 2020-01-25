Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı

Facebook, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaştığı Amazon’un sahibi milyarder Jeff Bezos’un telefonunu hacklediği iddialarına karşı açıklama yaptı.

Tutak ilçesinde, bir öğretmenevinin zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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AFAD'dan deprem bölgesine yardım açıklaması

AFAD, herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.