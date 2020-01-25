Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı

Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem sonrasında, enkaz altında kalanları kurtarmak için bütün ekipler seferber oldu.
HATUN TEYZE KURTARILDI
Ekiplerin telefonla iletişime geçtiği Azize isimli kadının kurtarılma haberinden sonra, Azize vasıtasıyla iletişim sağlanan Hatun Teyze de enkazdan çıkarıldı.
5 KATLI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YAŞIYORDU
Kurtarma çalışmalarına katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli Emine Kuştepe, ilk olarak Azize isimli kadınla telefonla iletişime geçmişti.
Azize vasıtasıyla iletişim kurulup kurtarılan Hatun Teyze'nin, yıkılan 5 katlı binanın 3. katında yaşadığı öğrenildi.
Elazığ'da enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları VİDEO