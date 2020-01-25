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Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı

Elazığ'da kurtarma ekiplerinin telefonla iletişim kurduğu depremzedelerden biri olan Hatun Yamış enkaz altından çıkarıldı.

AA | 25.01.2020 - 15:14..
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Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı

Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem sonrasında, enkaz altında kalanları kurtarmak için bütün ekipler seferber oldu.

Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı

HATUN TEYZE KURTARILDI

Ekiplerin telefonla iletişime geçtiği Azize isimli kadının kurtarılma haberinden sonra, Azize vasıtasıyla iletişim sağlanan Hatun Teyze de enkazdan çıkarıldı.

5 KATLI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YAŞIYORDU

Kurtarma çalışmalarına katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli Emine Kuştepe, ilk olarak Azize isimli kadınla telefonla iletişime geçmişti.

Azize vasıtasıyla iletişim kurulup kurtarılan Hatun Teyze'nin, yıkılan 5 katlı binanın 3. katında yaşadığı öğrenildi.

Elazığ'da enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları VİDEO

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