Azra Akın sosyal medyada oğlunun adını açıkladı

Geçen yıl yaz aylarında Atakan Koru ile hayatını birleştiren ünlü manken Azra Akın, ilk kez anne oldu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ DOĞUMDA ÖĞRENDİ

Geçen hafta doğum yapan Azra Akın, doğumu sırasında bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Erkek bir çocuk dünyaya getiren ünlü manken, bebeğinin adını 'Demir' koyduklarını kendi kişisel hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN İSMİNİ DUYURDU

Bir de fotoğraf paylaşan Akın, fotoğrafın altına, "Bir hafta önce bugün oğlumuz Demir’i kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Gercekten benzersiz bir duygu. Bebek, anne ve baba iyi ve sağlıklı. İyi dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ederiz. Azra ve Atakan." ifadelerini kullandı.