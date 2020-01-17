Rusya'nın Smolensk bölgesinde bulunan Ugra şehrinde, gece yarısı hastane bahçesine gelen bir baba, kucağındaki bebeğini karlar içinde bırakarak kaçtı.
BEBEĞİNİ ÇÖP KUTUSUNUN ÜZERİNE BIRAKTI
Bebeğini hastane bahçesindeki çöp kutusunun üzerine koyan baba, arkasına bakmadan bebeğini bırakıp koşmaya başladı. Baba gözden kaybolurken, güvenlik kameralarını izleyen bir güvenlik görevlisi durumu fark etti.
Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı
DONMAK ÜZERE OLAN BEBEK KURTARILDI
Hemen hastane görevlilerine haber veren görevli, bebeği donmadan önce kurtardı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak babanın peşine düştü.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Öte yandan, yaklaşık 6 aylık olduğu belirtilen bebek devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.