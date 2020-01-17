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Baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

Rusya'da, kar yağarken bebeğini hastane bahçesine bırakıp terk eden babanın görüntüleri kameraya yansıdı.

İHA | 17.01.2020 - 11:17..
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Rusya'nın Smolensk bölgesinde bulunan Ugra şehrinde, gece yarısı hastane bahçesine gelen bir baba, kucağındaki bebeğini karlar içinde bırakarak kaçtı.

BEBEĞİNİ ÇÖP KUTUSUNUN ÜZERİNE BIRAKTI

Bebeğini hastane bahçesindeki çöp kutusunun üzerine koyan baba, arkasına bakmadan bebeğini bırakıp koşmaya başladı. Baba gözden kaybolurken, güvenlik kameralarını izleyen bir güvenlik görevlisi durumu fark etti.

Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

DONMAK ÜZERE OLAN BEBEK KURTARILDI

Hemen hastane görevlilerine haber veren görevli, bebeği donmadan önce kurtardı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak babanın peşine düştü.

Baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan, yaklaşık 6 aylık olduğu belirtilen bebek devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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