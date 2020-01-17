Baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

1 Faytoncuların İBB'de işe alınması kararı Adalar'da her plaka sahibi ve ailesinden biri, İSPARK başta olmak üzere İBB'nin bünyesinde işe alınacak.

2 Türk ihracatçısının rotasında Afrika var İhracatı artırmak için de yeni pazar arayışları sürüyor. Afrika ülkeleri hedef pazar olarak gündemde. Özellikle Batı Afrika'nın en zengin ülkesi Nijerya'ya ile daha çok temas kurulması amaçlanıyor.

3 Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesi Aylar sonra sahalara dönen Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

4 İstanbul Havalimanı’na Airbus 380 indi Bangkok- Frankfurt seferini yapan uçak, yolcusu rahatsızlanınca İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile iletişime geçerek mecburi iniş yaptı.

5 Samsun'da korkunç trafik kazası Kavşağa süratli bir şekilde giren araç, önce bir otomobile ardından ise yayaya çarptı. Sürücünün dikkatsizliği ve kural ihlali acı sonuçları gözler önüne serdi.

6 Lice'de, yastık kılıflarında 62 kilo esrar ele geçirildi Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrara el konuldu.