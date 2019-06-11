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Baba-oğul kavga etti, 3 kişi yaralandı

Babasının falçatayla yaraladığı gencin, kullandığı otomobili bir anda hareket ettirerek duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA | 11.06.2019 - 16:30..
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Aydın'da baba ile oğlunun yaşadığı kavga, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

42 yaşındaki İ.K., 19 yaşındaki oğlu H.K.'yi  Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bir otomobilin içerisinde gördü.

Baba-oğul kavga etti, 3 kişi yaralandı

Burada bir süre oğluyla tartışan İ.K., yanındaki falçatayla sürücü koltuğundaki oğluna saldırdı. Omzundan yaralanan H.K., aniden gaza bastı. Bu sırada kolu ön camda sıkışan baba ile birlikte yaklaşık 30 metre giden otomobil, bahçe duvarına çarptı.

BABANIN HAYATI TEHLİKEDE

Olayda, araçla sürüklenen baba ile oğlu ve otomobilde bulunan kız arkadaşı A.B. yaralandı.

Baba-oğul kavga etti, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan kolu ve kafasına darbeler alan baba İ.K.'nin, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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