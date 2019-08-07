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Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı

İstanbul'da yaşayan ve 15 yıldır baba olmak isteyen Mazhar Kıbık, sonunda baba olma heyecanını yaşadı. Kuyumcuya giderek 2 çeyrek altın alan adam aldıklarını orada unuttu.

DHA | 07.08.2019 - 11:03..
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15 yıld sonra baba olan 40 yaşındaki Mazhar Kıbık, eşine ve yeni doğan kız çocuğuna sürpriz yapmak istedi ve kuyumcuya girdi.

Kıbık, kuyumcudan eşi ve yeni doğan çocuğu için 2 çeyrek altın aldı. Daha sonra aynı işyeri içinde hizmet veren döviz bürosuna yönelen Kıbık, üzerindeki bir miktar Türk lirasını dövize çevirmek istedi. Aldığı 2 çeyrek altını ve telefonunu dövizcinin önündeki tezgahın üzerinde bıraktı.

Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı ViDEO

Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı

AVUÇ İÇİNDE SAKLADI

O esnada biri çocuk iki kişi de kuyumcudaki dövizciye geldi. İşlemlerini bitiren Kıbık, altınlarını ve telefonunu tezgahın üzerinde unutarak dışarı çıktı. İçeri giren iki kişiden biri unutulan telefonu fark ederek, Kıbık’a seslendi. Tezgahın üzerindeki telefonu alan şahıs, Kıbık’a verdi. Telefonunu veren şahsa teşekkür eden Kıbık, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Şahsın yanındaki çocuk ise tezgah üzerindeki çeyrek altınları fark ederek, önce avuç içinde sakladı. Daha sonra cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mazhar Kıbık, kısa bir süre sonra ailesine sürpriz yapmak için aldığı çeyrek altınların yanında olmadığını fark etti. Kuyumcu dükkanına geri dönen Kıbık, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şok yaşadı. Telefonunu kendisine veren kişinin  yanında bulunan çocuğun çeyrek altınları çaldığını gördü. Mazhar Kıbık, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek, altınlarını çalan kişiden şikayetçi oldu.

Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı

"ÇEYREK ALTINLARIN ÜZERİMDE OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Mazhar Kıbık, "15 senedir çocuğum olmuyordu. Allah’a çok şükür bu sene çocuğum oldu. O sevinçle kuyumcuya gelip, iki tane çeyrek altın aldım. 'Kızıma armağan edeyim' diye. Kuyumcunun içerisinde döviz bürosu da bulunuyor. Döviz bürosundan döviz aldım.Tezgahın üzerinde iki çeyrek altınımı ve telefonumu unuttum. Yanımda baba oğul olduğunu tahmin ettiğim iki kişi vardı. Babası bana seslenerek, 'telefonunuzu unuttunuz' diyerek, telefonumu verdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kuyumcudan ayrıldıktan yarım saat sonra çeyrek altınların üzerimde olmadığını fark ettim. Geri dönüp, kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda, adamın yanındaki,  oğlu olduğunu düşündüğüm kişinin tezgahta bulunan çeyrek altınları cebine koyduğunu gördüm. Görüntülerle birlikte emniyete başvurdum. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı

BANA O HEVESİ YAŞATMADILAR

Yeniden 2 çeyrek altın alan Kıbık, "Çocuğuma yapacağım sürpriz kursağımda kaldı. Sürprizimin yarım kalmasına üzüldüm. Ailemi memlekete göndermiştim. Eşimi görüntülü arayıp, ‘kızım sana altın aldım’ dedi. Ama o hevesi de bana yaşatmadılar. Babası olduğunu düşündüğüm kişinin tamamen bu olayın dışında olduğunu zannediyorum. Çünkü o telefonu bana veriyor.  Diğeri ‘Baba bu da mı bu abiye ait?’  diyebilirdi. Ama demedi. Aldı cebine koydu." dedi.

Baba olma heyecanıyla unuttuğu altınları çalındı

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