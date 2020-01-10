Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerden biri daha çocuklarına kavuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu aralarında Halil İbrahim Kadran'ın da bulunduğu 5 PKK'lı terörist, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

OTURMA EYLEMİNE KATILAN BABAANNEYE MÜJDELİ HABER

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan torunu için oturma eylemine katılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla verdiği müjdeli haberi alan babaanne Halime Kadran ile kızı G.A, Halil İbrahim Kadran'ı görebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi.

Babaanne terör örgütünden kurtarılan torununa kavuştu

5 YILIN SONUNDA AİLESİNE KAVUŞTU

Halil İbrahim Kadran ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde buluşan babaanne, yetim ve öksüz torununu bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Halime Kadran, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlemle sarıldığı torununun ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü.

Torununa "Kurban olurum sana" diye seslenen babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e yükseldi.