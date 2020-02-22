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Babaanne ve iki torunu yangında can verdi

Bartın'da bir evde çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu hayatlarını kaybetti. Babaannenin yangın sırasında, 2 torununu kucağına alıp tuvalete sığındığı ortaya çıktı.

DHA | 22.02.2020 - 13:22..
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Bartın’da tekstil fabrikasında çalışan Birgül Erkan ile oto sanayisindeki boyacıda çalışan Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde yaşayan babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı.

Ancak babaannenin, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki evinde dün akşam yangın çıktı.

Babaanne ve iki torunu yangında can verdi

BİRBİRLERİNE SARILI VAZİYETTE BULUNDULAR

Yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verip yardıma koştu. Alevleri su tankeriyle söndürmeyi başaran köy sakinleri, muhtar Şaban Yüksel ile eve girdi. Ancak evin tuvaletinde, babaanne ve torunlarının birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu.

Babaanne ve iki torunu yangında can verdi

KURTULMAK İÇİN TUVALETE SIĞINDILAR

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın başladığı anda, babaannenin torunlarını kucaklayıp, tuvalete sığındığını, ancak 3'ünün de dumandan zehirlendiklerini belirledi.

Babaanne ve iki torunu yangında can verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede çıkış nedeni bulunamayan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı. Babaanne ve torunları, bugün Yukarısal köyünde toprağa verilecek.

Babaanne ve iki torunu yangında can verdi

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