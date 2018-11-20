Babaanneyle torununun öldüğü kazada sürücüye 14 yıl hapis

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"ÖLENLERE RAHMET DİLİYORUM"

Duruşmada, son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, yaşanan kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ölenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ben kaçmadım, yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım. Kader, bir şey diyemiyorum." dedi.

14 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir'in üzerine atılı "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Babaanne ve torununun öldüğü trafik kazası VİDEO

Sanık Bozdemir'in eylemini, bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle, cezayı 14 yıl 2 aya çıkaran mahkeme heyeti, daha öncesinde sabıkası bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanık Bozdemir'in ehliyetinin, 3 yıl süreyle geri alınmasına karar vererek, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sürücü Emrah Bozdemir'in sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi, Talatpaşa Caddesi'nden, Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken, taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı anlatılmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Fatma Kalender'in 8 Nisan'da, Ahmet Yiğit Kalender'in ise 10 Nisan'da tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in, olay sırasında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.