Babadağ'da yamaç paraşütü yoğunluğu

Bayram tatili sona erdi ancak yaz tatiline de az kaldı. Özellikle tatil beldelerine bayram tatiline akın eden tatilciler, adrenalin turizmini tercih etti.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 9 günde 7 bin 421 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

BİNLERCE KİŞİ UÇUŞ YAPTI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşadığı merkezin Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Bayramdan sonraki dönemde de otelcilerden alınan verilere göre rezervasyonların çok iyi olduğunu ifade eden Çıralı, "Bu sene bugüne kadar 32 bin 406 uçuş yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 bin uçuş fazla. Bayram tatilinde de 7 bin 421 kişi yamaç paraşütü uçuş gerçekleştirdi." dedi.