Babaları hapisten çıkmasın diye intihara kalkıştılar

Sırrın Mahallesi’nde 3 kızı ve kocasıyla beraber yaşayan A.N. geçen 25 Temmuz günü polise giderek, sağır ve dilsiz olan eşi H.N.’nin kızları R.N.(23) ve Z.N’ye (17) cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis H.N.’yi gözaltına aldı.

BİR BİLEKLERİNİ KESTİ, DİĞERİ ÇATIYA ÇIKTI

Baba sevk edildiği mahkemede ‘çocuğa cinsel istismar suçuyla tutuklandı. İddiaya göre; bugün adliyeye giden Z.N. görüştüğü avukatlardan babalarının cezaevinden çıkma ihtimali olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve giden Z.N., kapıyı üzerine kilitleyip bileklerini kesti. Kardeşine destek olmak isteyen R.N. ise oturdukları 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendini atacağını söyledi.

SAVCININ KENDİLERİNİ DİNLEMESİNİ İSTEDİLER

Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, kardeşleri evden çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Bilekleri kanlar içinde kalan Z.N. ise zaman zaman evin balkonuna çıkarak eve savcının gelmesini ve kendilerini dinlemesini istedi.

4 SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLDİLER

Anne A.N.’de gözyaşlarına boğularak kızlarından evin kapısını açmasını istedi. R.N. polislerin konuşmasıyla bir süre sonra terastan indi. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından Z.N. de evin kapısını açarak polislerin girmesine izin verdi.

Kız kardeşlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale ederek hastaneye götürdü. Polis, Z.N. ve R.N.’nin ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.