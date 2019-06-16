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Babaları ölünce gizli koleksiyon da ortaya çıktı

Birleşik Krallık’ta bir aile, babalarının ölümünün ardından gizli kalmış bir gerçekle yüzleşti. Aile babalarının 20 bin sterlin değerinde motosiklet koleksiyonu olduğunu öğrendi.

DHA | 16.06.2019 - 13:44..
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Birleşik Krallık’ın Medway bölgesinde kamyon sürücüsü olan bir kişinin ölümünden sonra ailesi, babalarının motosiklet koleksiyonu olduğunu keşfetti. Söz konusu kişiye ait motosikletlerin önce kayıt defterini bulan aile, koleksiyonunun açık artırmada satılacağını açıkladı.

BİRÇOK MOTOSİKLET EVDE BULUNDU

Açık artırma işlemleri sebebiyle yerel medyada isimlerini paylaşmak istemeyen aile üyeleri, ölen babalarına ait motosiklet koleksiyonunda aralarında BMW Steib, 1950 model Autocycle ve Velocette Le Vogue bulunan birçok motosikleti evlerinde bulduklarını söyledi.

Babaları ölünce gizli koleksiyon da ortaya çıktı

“BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR”

Babalarının her zaman ‘biraz garip’ olduğunu söyleyen kız çocuklarından biri, “Babamız oldukça zeki, dürüst ve ilginç bir insandı. Ondan ne beklememiz gerektiğini hiçbir zaman bilmezdik ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Biz büyürken, motosikletlere bir ilgisi olduğunu biliyorduk. 40’lı ve 50’li yaşlarını garajdaki birkaç motosikleti tamir ederek geçirdi fakat kayıt defterinde 21 motosiklet daha olduğunu keşfettik. Evde 21 adet motosiklet olacağına inanamadık ve böylece motosiklet avımız başladı.” dedi.

Aile, garajda 13, bahçe ve tavan arasında 2 ve bahçedeki muşamba yapının altında 1 motosiklet bulurken, diğer motosikletlerin de garajdaki örtülerin altında olduğunu keşfetti.

30 Temmuz’da Ulusal Motosiklet Müzesi’nde açık artırmaya çıkacak olan motosikletlerin toplamda 20 bin sterlinlik bir değere sahip olduğu düşünülüyor.

Babaları ölünce gizli koleksiyon da ortaya çıktı

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