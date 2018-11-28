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Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı

Adıyaman'da, ölen babaları Mehmet Özer'in cenazesinde tartışan kardeşler arasında tekme tokat kavga çıktı. 6 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.11.2018 - 13:53..
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Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özer (86) ile oğlu Yakup arasında 3 ay önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Özer mahkemeye başvurarak soyadını Kaplan olarak değiştirdi.

CENAZESİ İÇİN CAMİYE GELDİ

Soy ismini değiştiren Yakup Kaplan, yaşlılığa bağlı olarak dün gece vefat eden babası Mehmet Özer'in cenazesi için Yeni Mezarlık Cami'sine geldi.

Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı

SOYADINI DEĞİŞTİREN KARDEŞE TEPKİ

Mezarlıkta bekleyen Abdullah, Kadir, Erhan ve Murat Özer kardeşler cenazeye gelen soyadını değiştiren kardeşleri Yakup Kaplan ve çocukları ile tartışmaya başladı.

Babalarının cenazesinde kavga ettiler VİDEO

Babasıyla olan kavgasının ardından soyadını değiştirip cenazeye gelmesine tepki gösteren Özer kardeşler ile Yakup Kaplan arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.

Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cenazeye katılanların ve ihbarla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri mezarlıkta kavgaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi ise gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Vefat eden Mehmet Özer'in cenazesi ise kavga sonrası, yakınlarının namazını kılmasının ardından polislerin aldığı güvenlik önlemleri arasında toprağa verildi.

Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı

Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı

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