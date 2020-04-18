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Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire, 18 aylık kızına hasret kaldı. Koronavirüs nedeniyle personele ayrılan binada kalan baba, “Kızıma sarılmak istiyorum." dedi.

DHA |
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Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, koronavirüs vakalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları için K Blok ile bazı öğrenci yurtlarını kullanıma açtı.

37 yaşındaki hemşire Himmet Dündar da koronavirüs nedeniyle 2,5 yıllık eşi ve 18 aylık kızından ayrı kaldı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞARAK HASRET GİDERİYOR

Koronavirüslü hastalara baktığı için 15 gündür K Blok'ta kalan Dündar, ailesiyle her gün görüntülü konuşma yaparak, hasret gidermeye çalışıyor.

KIZINA KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Koronavirüs vakalarının kısa zamanda sona ermesini isteyen Dündar, 18 aylık kızı Melis Gökçe'ye kavuşmanın hayalini yaşıyor.

Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor VİDEO

"KIZIMI ÖZLÜYORUM"

Koronavirüs nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Himmet Dündar, “Aileden, eşten, çocuktan, akrabalardan uzak zor bir durum. Koronavirüslü bir hastanın hastanemize giriş yapmasının ardından üniversitenin sağlık çalışanları için özel ayırdığı, K Blok'ta kalmaya başladık. Bu süreçte ailemizden uzakta kalıyoruz. 18 aylık kızım var. Onu çok özlüyorum, eve gidip göremiyorum. Dayanılması çok zor bir şey. 15- 20 gündür evimden ayrıyım. Çetele tutmuyorum, gün saymıyorum artık." dedi.

Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

"BU TÜR ÖZLEMLERİMİZ ÇOK"

Molalarda sık sık eşi ve kızıyla görüntülü konuşma yaptığını söyleyen Dündar, “Kızım beni görünce hemen gülümsüyor. Kızıma sarılmak istiyorum. Kokusuna hasret kaldım. Bu tür özlemlerimiz çok. Kısa zamanda aileme kavuşmak istiyorum. Tüm sağlık çalışanları gibi biz de zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım kısa sürede gerekli tedbir ve önlemler alınır. Herkes normal hayatına döner, Melis de babasıyla oynar." şeklinde konuştu.

Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

Babası 18 aylık kızına hasret çalışıyor

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