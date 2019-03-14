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Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

16 yaşındaki liseli genç, babasının "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" demesine rağmen pes etmeyip, el pompası ve su borularından yaklaşık 50 metre menzilli tüfek tasarladı.

İHA | 14.03.2019 - 09:08..
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Amasya'da 10. sınıf öğrencisi olan Bilal Gün, kendi imkanlarıyla yaklaşık 1.5 metrelik tüfek yaptı.

Birleştirilen boruların içine el pompasıyla kısa sürede dolan basınçlı hava, boruya yerleştirilen merminin metrelerce uzağa hızla fırlatılmasını sağlıyor.

"İSTEDİĞİM YERE TAŞIYAYIM, ATEŞ EDEYİM"

Sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin, pompanın sadece 4-5 turda doldurulmasıyla sağlandığına değinen Bilal Gün, “Kompresör ekleseydim daha hızlı bir şekilde dolabilirdi. Fakat ardınızda koca bir kompresör taşıyamazsınız. ‘İstediğim yere taşıyayım, istediğim yerde ateş edeyim’ diye el pompası kullanmayı tercih ettim.” dedi.Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA NİŞANCI TÜFEĞİ

Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen Gün, ucunda çivi bulunan mermilerin atış yapılan tahtaları deldiği görülen silahını hiç para harcamadan yaptığını belirterek, “Daha da geliştirilebilir. Dürbün de takılabilir. Adeta yerli ve milli imkanlarla, keskin nişancı tüfeği yaptım.” diye konuştu.Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

BABA, BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMA DEDİĞİ İÇİN PİŞMAN

Babası ise, silah yapımına kafa yormaya başladığı ilk günlerde, "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş." dediği için çok pişman. Baba Gün; Tamamen amatörce uğraşarak güzel bir silah yaptı. Çocuklarımızın önünü açmalıyız. Engel olmamalıyız. ‘Boş işlerle uğraşma’ dememeliyiz.şeklinde konuştu.

Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı



Babası boş iş dedi oğlu tüfek yaptı

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