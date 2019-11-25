Babası için İsviçre'den Japonya' ya pedal çevriyor

Babasının geçirdiği hastalığa dikkat çekmek için İsviçre'den bisikletiyle yola çıkan Okan Çelik, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın başlayacağı gün Japonya'da olmayı hedefliyor.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİ

Gaziantepli olan ve hayatını İsviçre'de sürdüren 31 yaşındaki Okan Çelik'in babası, yaklaşık 5 yıl önce inme rahatsızlığı geçirdi. Babasının hastalığı sürecindeki yaşadığı güçlüklere şahit olan Çelik, bu rahatsızlıkla ilgili farkındalık oluşturmak için bisikletiyle zorlu bir yolculuğa çıkmaya karar verdi.





''BABAMI ÖYLE GÖRMEK ÇOK ZOR BİR DURUMDU''

Babasının hastalığından ve yaşadığı sıkıntılardan çok etkilendiğini belirten Çelik, "Babamı öyle görmek çok zor bir durumdu. Diğer hasta insanlara, inmeyi bilmeyenlere yardım etme fikri aklıma geldi. O nedenle farkındalık oluşturmak için bisikletime bindim, pedal çevirmeye başladım." dedi.

Babasının hastalığına dikkati çekmek için İsviçre'den Japonya'ya pedal çeviriyor

JAPONYA'DA OLMAYI HEDEFLİYOR

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başladığında Japonya'da olmayı hedeflediğini söyleyen Çelik, "Şu ana kadar 2 bin 500 kilometre yol yaptım. 9 ülke geçtim. Toplamda 19 ülke geçeceğim ve 13 bin kilometre yol yapacağım." diye konuştu.

Antalya'dan memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan Çelik, orada bir süre kaldıktan sonra Japonya yolculuğuna devam edecek.





''FARKINDALIK OLUŞTURATAK BELKİ BİR HAYAT KURTARABİLİRİM''

Çelik, doktorların, inme geçirirken en önemli şeyin erken müdahale olduğunu söylediklerine dikkati çekti. Uzmanların, "Eliniz ve kolunuzu kımıldatamaz, konuşamaz ve ağzınız aşağıya doğru yamulur ise hemen ambulans çağırın. Zaman kaybetmeyin, çünkü o ilk saat çok önemli. Önemsemezseniz felç olabilirsiniz. Konuşamazsınız. Belki de ölebilirsiniz." uyarılarında bulunduğunu anımsatan Çelik, "Benim bütün projem bu. Bu konuda farkındalık oluşturarak belki bir hayat kurtarabilirim." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KİŞİYE HASTALIĞI ANLATMA İMKANI BULDU

Ayrıca, gittiği yerlerde bisikleti farklı olduğu için insanların yanına geldiğini anlatan Çelik, bu sayede çok sayıda kişiyle konuşarak hastalığı anlatma imkanı bulduğunu da belirtti.

Ayrıca, Antalya'ya, 55. Ulusal Nöroloji Kongresi'nin davetlisi olarak gelen Çelik, yolculuğunun iyi geçtiğini ve bir amaç için pedal çevirdiğini fark edenlerin kendisine destek verdiğini söyledi.