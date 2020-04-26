İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sokaklar ve meydan boş kaldı.

Polis ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki denetimleri sıklaştırdı.

KORONAYA RAĞMEN SOKAKTA DİLENDİLER

Denetlemeler sırasında polis ekipleri, Sıraselviler Caddesi’nde bulunan Kazancı Yokuşu’nda dolaşan iki çocuğu fark etti.

Biri 12 diğeri 16 yaşında olan iki çocuğa ne yaptıklarını soran ekipler, çocukların dilendiklerini öğrendi.

Babası tarafından dilendirilen çocuklara polis yardımı ViDEO

POLİSLER, ÇOCUKLARIN KARINLARINI DOYURDU

Polisler çocukları alıp emniyet merkezine götürmek isterken, babalarının kendilerini oradan alıp tekrar dilendirdiğini belirtti.

Şirinevler’de oturduklarını söyleyen çocuklara daha sonra ekipler, yiyecek vererek karınlarını doyurdu.

Ardından polisler iki çocuğu alıp Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne götürdü.

EKİPLER, VATANDAŞA EKMEK ALIP VERDİ

Bu sırada ekipleri gören bir vatandaşta ‘evde ekmeğim yok’ diyerek polisten ekmek istedi.

Polisler o vatandaşa da yardım ederek sepetle ekmek verdi.