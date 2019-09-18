Babasına at yarışı oynatan bayi sahibini öldürdü

21 yaşındaki Nazım Ateş, babasının sürekli at yarışı oynadığı Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi'ndeki ganyan bayisine gitti.

KÜFÜR VE HAKARET EDİNCE SİLAHINA SARILDI

Ateş, burada ganyan bayi sahibi Hamza Irk’a, babası geldiği zaman at yarışı oynatmamasını söyledi. Bu konuşma üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hamza Irk küfür ve hakaret edince Nazım Ateş, kendisine küfreden bayi sahibini tabanca ile 3 yerinden vurarak kaçtı.

Hamza Irk

DEDETİFLER BİRÇOK YERE BASKIN YAPTI

Ağır yaralanan Hamza Irk, hastanede yaşamını yitirirken polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki dedektifler, katil zanlısını bulmak için birçok yere baskın yaptı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı kaçamayacağını anlayınca, olaydan bir hafta sonra polise giderek teslim oldu. Sorgusunda Hamza Irk’ın ganyan bayisinde kendisine küfür ve hakaret ettiği için ateş açtığını söyleyen zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.