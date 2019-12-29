Babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Öncüler Sokak'ta bulunan iki katlı binanın giriş katında epilepsi hastası olan 45 yaşındaki Adem Arslan, bilinmeyen nedenle 67 yaşındaki babası Niyazi Arslan ile tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Arslan, babasını döverek, evden dışarı çıkardı.

CAMLARI SANDALYE İLE KIRDI

Arslan, daha sonra anne ve babası ile yaşadığı evin camlarını sandalyeyle kırdı. Salonda yangın çıkaran Arslan, kendisini yatak odasına kilitledi. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi.

EVDE YANGIN ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri gelene kadar bina sakinleri, bahçede bulunan hortum ve yangın tüpü ile kırık camdan yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen polis ekipleri de balyoz ve levye ile evin çelik kapısını kırarak, içeri girdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Adem Arslan, polis ekiplerince yatak odasının kapısı kırılarak, içeriden baygın kurtarıldı.

YARALANAN BABA TEDAVİ EDİLDİ

Sağlık görevlileri, Arslan'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlu tarafından dövülen ve kulağından yaralanan Niyazi Arslan'a ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İKİ GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Öte yandan Adem Arslan'ın, 2 gün önce de yine babasını dövdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.