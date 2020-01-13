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Babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, tahliyesini istedi

Bursa'da, eşini, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarak öldüren cani, savcının 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada serbest bırakılmak istedi.

DHA | 13.01.2020 - 11:55..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl önce 42 yaşındaki Hamza Sakin; eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti.

Babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, tahliyesini istedi

KAÇMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ EVİN ÖNÜNDE YAKALADI

Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı.

Babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, tahliyesini istedi

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler; Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hamza Sakin hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, tahliyesini istedi

"KENDİMİ KAYBETTİM, SİLAHIMI ÇIKARIP ATEŞ ETTİM"

Yargılaması devam eden davanın duruşmasına, tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Tutuklu sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı, 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan, çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum." savunmasını tekrarladı.

Babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, tahliyesini istedi

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sağlık raporu ile sabit olduğunu bildirerek, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme başkanı tarafından mütaalaya karşı söz verilen sanık ise tahliyesini talep etti. Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi, savunma için süre talep etmesi üzerine, duruşma ertelendi.

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