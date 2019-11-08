Babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B. ile tartıştı.

CESEDİN BAŞINDA SABAHA KADAR BEKLEDİ

Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gitti.

"BIÇAKLA KESEREK ÖLDÜRDÜM"

Burada "Ben babamı, bıçakla keserek öldürdüm." diyen cani evlat, teslim oldu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURULUYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.