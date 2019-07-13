Babasının adını alan bebek kazada hayatını kaybetti

İhsangazi istikametinden Kastamonu istikametine seyir halinde bulunan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman (37) idaresindeki 53 EB 272 otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyon dorsesine arkadan çarptı.

ANNEANNESİNİN KUCAĞINDA DURUYORDU

Kazanın şiddetiyle büyük hasar gören aracın içindeki sürücü Leyla Kahraman ile yolcu koltuğunda oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı.

1,5 YAŞINDAKİ ÜLKÜ KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan tedavisi süren Pakize Çelik'in ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

BABASI DA 2 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman'ın ölen babasının ismini aldığı öğrenildi. İki yıl önce oğlunun olacağı haberini alan 32 yaşındaki baba Ülkü Mutlu'nun arkadaşlarıyla kutlama yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.