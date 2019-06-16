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Babasının boğazına komando bıçağı sapladı

Antalya'da birlikte çay içtiği babasının boğazına komando bıçağı saplayan 16 yaşındaki Ş.U teslim oldu.

DHA | 16.06.2019 - 16:19..
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Babalar Günü'nde hayret veren bir olay yaşandı.

Saat 14.30 sıralarında Antalya Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Babasının boğazına komando bıçağı sapladı

POLİSE TESLİM OLDU, İFADE VERMEDİ

Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu. DHA muhabirinin "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen Ş.U.'nun, götürüldüğü polis merkezinde de yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.

Babasının boğazına komando bıçağı sapladı



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