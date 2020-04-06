Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve bir süredir hastanede kanser tedavisi gören İbrahim Rençper, dün hayatını kaybetti.
Rençper, bugün evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KARANTİNADA OLAN OĞLU CENAZEYE GİDEMEDİ
İbrahim Rençper’in belediyede zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençper ise babasının cenazesine katılamadı.
Babasını ölmeden önce hastanenin yoğun bakım servisinde ziyaret eden Adnan Rençper'e doktorlar önlem amaçlı, kendisini evinde karantinaya almasını söyledi.
CENAZEYİ TELEFONDAN İZLEDİ
Bu nedenle evden çıkmayan Adnan Rençper’e arkadaşları, babasının cenazesini, cep telefonuyla görüntülü arayarak izlettirdi.