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Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Sakarya'da, babasını ölümünden önce yoğun bakımda ziyaret eden zabıta, karantinada olduğu için cenazeye katılamadı.

DHA |
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Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve bir süredir hastanede kanser tedavisi gören İbrahim Rençper, dün hayatını kaybetti.

Rençper, bugün evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARANTİNADA OLAN OĞLU CENAZEYE GİDEMEDİ

İbrahim Rençper’in belediyede zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençper ise babasının cenazesine katılamadı.

Babasını ölmeden önce hastanenin yoğun bakım servisinde ziyaret eden Adnan Rençper'e doktorlar önlem amaçlı, kendisini evinde karantinaya almasını söyledi.

Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

CENAZEYİ TELEFONDAN İZLEDİ

Bu nedenle evden çıkmayan Adnan Rençper’e arkadaşları, babasının cenazesini, cep telefonuyla görüntülü arayarak izlettirdi.

Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

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