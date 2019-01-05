taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde babası tarafından dövülerek ağır yaralanan 6 yaşındaki Mertcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 05.01.2019 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine baba Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN DEMİRİYLE DÖVDÜ

Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alınırken, ifadesinde oğlunun yüksek yerden düştüğünü söyledi. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı.

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve tedavisine başlanan 6 yaşındaki Mertcan Y. ise bugün sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Mertcan’ın cenazesi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

49
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

160
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

55
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

43
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

28
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

22
Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir