Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine baba Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN DEMİRİYLE DÖVDÜ

Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alınırken, ifadesinde oğlunun yüksek yerden düştüğünü söyledi. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve tedavisine başlanan 6 yaşındaki Mertcan Y. ise bugün sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Mertcan’ın cenazesi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.