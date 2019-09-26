Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki babasının müstakil evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi.

14 FARKLI YERİNDEN BIÇAKLADI

Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz'ın kapıyı açması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz, burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Çığlık seslerine gelen çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TESLİM OLDU, İTİRAF ETTİ

Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz, kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söyledi. Gülseren Yılmaz’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz'ın, yarın Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayın şüphelisi Hilmi Yılmaz ise karakoldaki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edilecek.

"İÇİMİZİ YAKTI"

Kestel Mahallesi’nde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış, öldürmüş. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Beni de aradı; 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' dedi. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı." dedi.

Baba Bayrak, ikisinin de çalıştığını ve sorunlarının olmadığını söyledi.