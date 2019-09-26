taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6647
Euro
6.2111
Altın
1508.21
Borsa
102255.46
Gram Altın
275.048
Bitcoin
46932.94

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

Alanya'da hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan koca, 15 yıllık eşini babasının evinden dışarıyı çıkararak, 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

İHA | 26.09.2019 - 17:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki babasının müstakil evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi.

14 FARKLI YERİNDEN BIÇAKLADI

Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz'ın kapıyı açması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz, burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Çığlık seslerine gelen çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

TESLİM OLDU, İTİRAF ETTİ

Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz, kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söyledi. Gülseren Yılmaz’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz'ın, yarın Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayın şüphelisi Hilmi Yılmaz ise karakoldaki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edilecek.

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

"İÇİMİZİ YAKTI"

Kestel Mahallesi’nde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış, öldürmüş. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Beni de aradı; 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' dedi.  Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı." dedi.

Babasının evinde olan eşini 14 yerinden bıçakladı

Baba Bayrak, ikisinin de çalıştığını ve sorunlarının olmadığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

420
GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

287
Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

53
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

315
Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

178
İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

100
İstanbullular deprem sonrası sokağa çıktı

İstanbullular deprem sonrası sokağa çıktı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir