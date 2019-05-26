taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Babasının silahı ile oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Isparta'da 13 yaşındaki ağabeyinin oynadığı silahın ateş alması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA | 26.05.2019 - 15:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.E. nöbet sonrası Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü.

5 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ VURDU

Evde bulunan Y.E. (13) babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Melih E'ye isabet etti. Silah sesini duyan baba, küçük oğlunun vurulduğunu fark ederek 112 Acil Servisi aradı.

Babasının silahı ile oynayan çocuk kardeşini öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Ahmet Melih E'nin cenazesi, Halıkent Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babasının silahı ile oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

1026
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

99
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

310
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

328
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

140
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

184
Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

400
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir