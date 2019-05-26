Babasının silahı ile oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.E. nöbet sonrası Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü.

5 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ VURDU

Evde bulunan Y.E. (13) babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Melih E'ye isabet etti. Silah sesini duyan baba, küçük oğlunun vurulduğunu fark ederek 112 Acil Servisi aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Ahmet Melih E'nin cenazesi, Halıkent Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.