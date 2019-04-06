Babasının silahıyla ağabeyini öldürdü

İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak’ta, iddiaya göre, anne ve babasının mutfakta olduğu bir anda diğer odada ağabeyi Mert A. (25) ile tartışan E.T.M.A. (19), emekli polis olan babasının silahıyla ağabeyine 2 el ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mert A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mert A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMEKLİ POLİS BABA, GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili emekli polis Ahmet A. ve oğlu E.T.M.A. Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan emekli polis Ahmet A., cinayeti diğer oğlunun işlediğini söyledi. E.T.M.A. ise ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve onu kendisinin vurduğunu itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.