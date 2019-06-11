taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8132
Euro
6.5856
Altın
1327.06
Borsa
92825.57
Gram Altın
248.196

Babayı öldürüp oğlunu yaralayan saldırganlar bulundu

Fransa'dan memleketleri Denizli'ye tatile gelen babayı döverek öldüren, oğlunu da ağır yaralayan 4 saldırgan, Pamukkale'deki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA | 11.06.2019 - 18:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi.

Osman Kurt, 6 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, 40 yaşındaki oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU YOĞUN BAKIMDA

Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Babayı öldürüp oğlunu yaralayan saldırganlar bulundu

BAKIMEVİNDEKİ KADIN GÖREVLİYİ DÖVDÜKLERİ İDDİASI

Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan bir gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, bugün Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Babayı öldürüp oğlunu yaralayan saldırganlar bulundu

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin, telefonla aradıkları baba ve oğlunu, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobil ile yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

236
Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

5
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

1
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

158
Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

81
Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

214
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir