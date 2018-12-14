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Babek Zencani paraları geri verince idam edilecek

İran yargısı, Babek Zencani'nin dolandırdığı paraları iade etmeden idam edilmeyeceğini açıkladı.

DHA | 14.12.2018 - 19:05..
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İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, Zencani'nin özellikle yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra infaz edileceğini bildirdi.

MALLAR HAZİNEYE GELDİĞİNDE İDAM EDİLECEK

Zencani'nin neden idam edilmediğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadıki, "Zencani, suiistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak malların bir kısmı yurtdışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurtdışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek" diye konuştu.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016'da idam cezasına mahkûm edilmiş, ünlü işadamının itirazı üzerine karar, Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.

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