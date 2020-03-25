Baby Led Weaning nedir

Bebekler dünyaya ilk geldiğinde anne sütüyle tanışırlar. Onların büyümesinde en etkili besin, anne sütüdür.

Bu süreç ilk 6 ay devam ederken, bazen bebekten bebeğe göre değişiklik gösterebilir.

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Bebekler anne sütüyle beslenmenin ardından, katı gıdaya geçer. Bu süreçte püreler ve muhallebiler yapılırken, bebeklerimize mama veririz.

Kimi zaman da anneler, mamaların tadını merak ederek ilk denemeyi yapabilir…

Birçoğunuz bebeklerinizi böyle büyüttünüz. Fakat zaman ilerledikçe düzen değişiyor ve yeni akımlar ortaya çıkıyor.

Bebeklerle bu akımların ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim…

Gelin hep beraber bebeklerin lider olduğu bu akımı daha iyi öğrenelim.





AKIMIN ÖNCÜSÜ BEBEKLER

Akım dedik, katı gıda dedik, anne sütü bitti, ee ne olacak şimdi?

Bu akımda siz anneler biraz geride durun, bebekleri sahneye alalım.

Öyle kaşık, kaşık muhallebi verme devri bitti.

Bu akım siz annelere ezme ve rendelemeyi bırakmanızı, bebekler için sağlıklı besinleri önüne koyup onların isteği doğrultusunda kendilerinin yemesini söylüyor.

BEBEĞİNİZ YEDİĞİ BESİNLERİ HİSSETMELİ

Öncelikle bebeğinizin etrafında ne varsa kaldırın, çünkü alanı genişlemeli ve rahat rahat yemeğini yiyebilmeli.

Yere ne dökülüyor diye endişelenmeyin, önemli olan bebeğinizin sağlıklı bir şekilde yemek yemesi.

Dik ve rahat bir şekilde oturabileceği ortam hazırlayın.

Daha sonra hazırladığınız yiyecekleri bebeğinizin önüne koyun ve onu izleyin. Sakın panik olmayın, boğazına takılır endişesiyle tedirgin tedirgin beklemeyin, onlar öğürerek veya öksürerek boğulma riskini ortadan kaldırabilir.

Onlar bu deneyimi elleriyle dokunarak, eline ve yüzüne bulaştırarak gerçekleştirecek. Bu nedenle yediği her şeyi hissetmesi gerekiyor.

ZORLA YEMEK YEDİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Bebeklerinizden önüne koyduğunuz her şeyi yemesini beklemeyin.

Sizlerin yediği her şeyi onlar yemek zorunda değil veya beğenmek zorunda değil.

Onlar yemekleri tadarak kendilerine göre olan besinleri tüketecektir.

Zaten akımın karşılığı da beslenme sürecini bebeğin belirlemesidir.

Yani lider bebeklerdir...

BLW yönteminde, kaşıkla beslemek uygun görülmüyor. Bu nedenle sıvı gıdaları küçük, kırılmayacak fincan ya da bardaklarla bebeğinize verebilirsiniz.

BEBEKLERİNİZİN TÜKETMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Salçalı ve baharatlı yemeklerden uzak durun. Bebeğinizin alerjik bir bünyeye sahip olabileceği ihtimalini unutmayın.

Kuruyemişleri bütün halinde vermeyin.

Paketli hazır gıdalar bulundurmayın, elinizden geldiği kadarıyla doğal besinler hazırlayın.

Her şeyden önce bebeğinizi en iyi tanıyan siz annelerdir. Bu nedenle kendinizi ve bebeğinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle yapın. Bebeğini en çok düşünen sizsiniz. Onun sağlıklı büyümesi için elinden gelenin fazlasını yapacağınızdan eminim.

Unutmayın her bebek kilolu olmak zorunda değil. Kilo olayına takılmayın, önemli olan bebeğinizin sağlıklı ve mutlu olmasıdır.

Bu sadece bir akım, uyup uymamak size kalmış. Minikleriniz evinizin neşesidir, anne ve babayı birbirine bağlı kılan tek gerçektir.

Bebeklerinizle gülüştüğünüz güzel günleriniz olsun…