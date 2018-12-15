Bacağı kesilecek İzmirli garsondan doktor ihmali iddiası

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014 günü Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik'in sağ bacağında, parçalı kırıklar olduğu ve omzunun çıktığı belirlendi. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyata alındı.

"İYİLEŞMESİNE ENGEL BİR DURUM YOK"

İki gün yoğun bakımda tutulan Özçelik, daha sonra normal odaya alındı. Bir hafta süren tedavisine rağmen bacağındaki yaralar iyileşmedi. İddiasına göre doktoruna sorduğunda "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak, bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek." yanıtını aldı.

"BASTONSUZ YÜRÜYEMİYORUM"

Özçelik, "Ameliyatta takılan implantlar açıktaydı. Bacağım, oyuncak plastik bebek ayağı gibi şişmişti ve morarmaya başlamıştı. Dizime yakın bir yerden patlak oluştu ve akıntılar gelmeye başladı. Ameliyattan 21 gün sonra pansuman sırasında dikişleri almak istediler. Ancak, pansuman için o bölgeyi açtıklarında, bacağımdaki deri ve etler tamamen sargı bezine yapışmıştı. Neredeyse, kemiğim görünüyordu. Annemden bacağımın fotoğraflarını çekmesini istedim. Bacağımı o halde görünce başka hastaye gitmek istedim. Acım çok fazlaydı. İzmir'e sevkimi yaptılar. Sevkimde 'plastik cerrahi' servisine diye yazıyordu. Canımın acısından ne yaptığımı bilmiyordum. Birileri yardımcı oldu ve o gün başka bir hastayla aynı ambulansta İzmir'deki Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. Aradan geçen onca zamana ve plastik cerrahinin müdahalesine rağmen bacağımdaki enfeksiyon devam ediyor. Bastonsuz yürüyemiyorum. Hangi hastaneye gittiysem bacağımın diz altından kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu hale gelmemde ameliyatı yapan doktor G.B.'nin ihmali olduğunu düşünüyorum." dedi.

"HAKKIMI YASAL YOLLARDAN ARAYACAĞIM"

Geçtiğmiz nisan ayında Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özçelik, "Soruşturma başlatıldı halen sürüyor. Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi tarafından da bacağımın kesilmesi için 18 Aralık'a gün verildi. Bacağımdan olacağım. Çalışamıyorum. Aileme yük oldum. Onlar da perişan oldular. Tüm bunlar yetmezmiş gibi halime üzülen babamı da 5 ay önce kaybettik. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

"DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Şükrü Erbaysal, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Hasta, ameliyatını yapan doktordan şikayetçi oldu. Her iki taraf için de haklı veya haksız diyemeyiz. Buna mahkeme karar verecek. Bu konudaki elimizdeki bilgi, bulgu, belge, delil olabilecek ne varsa adli makamlara sunuldu. Tarafımızdan da idari soruşturmalar yapılıyor. Konunun tıbbi geçmişiyle ilgili benim bir şey söylemem zaten doğru olmaz." dedi.