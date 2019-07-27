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Bacağı kırılan keçisini kliniğe getirdi

İlçede yaşanan olayda kliğine gelen keçi iyileşince, etrafındakilerine verdiği tepkiyle eğlenceli anlar yaşattı.

İHA | 27.07.2019 - 11:34..
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İstanbul Üsküdar’da bir kadın, bacağından yaralanan keçisini kucakladığı gibi veteriner kliniğine götürdü.

Bacağı kırılan keçi veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kadın, keçiyi tekrar kucağına alıp klinikten ayrılırken, keçinin teşekkür edercesine ses çıkarması renkli anlara sahne oldu.

15 GÜN ÖNCE AYAĞI KIRILMIŞ

Veteriner hekimler, yaralı keçiyi klinikte muayene etti. Keçinin yaklaşık 15 gün önce bacağının kırıldığı ve kemiklerinin kaynamaya başladığı anlaşıldı.

Kadının kucağında getirdiği keçi hem veterinerlerin hem de klinikteki diğer vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bacağı kırılan keçisini kliniğe getirdi

Bacağı kırılan keçisini kliniğe getirdi İZLE

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Keçinin sahibi, muayenenin ardından keçisini tekrar kucağına alarak klinikten ayrıldı.

Keçinin kapıdan çıktığı sırada teşekkür edercesine ses çıkarması ise klinikte renkli anlara sahne oldu.

Bacağı kırılan keçisini kliniğe getirdi

Bacağı kırılan keçisini kliniğe getirdi

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