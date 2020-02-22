Bacağından vurdukları şahsı bagaja koyup kaçırdılar

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1146 Sokak’ta, marketten alışveriş yapan Suriye uyruklu Hüseyin E., apartmanın önünde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce saldırıya uğradı. Araçla gelen saldırganlar Hüseyin E.’yi önce yerde sürükledikten sonra yanındaki silahlı bacağından yaraladı. Bir anda yere düşen Hüseyin E., şüpheliler tarafından aracın bagajına koyularak kaçırıldı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK KAÇTILAR

Olayı gören vatandaşlar müdahale etmeye çalışınca, şüpheliler panikleyerek park halindeki araca çarptı. Vatandaşların geldiğini gören saldırganlar, kaza yaptıkları araçla hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak üzerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEYİ, KARDEŞİNİ AYAKKABISINDAN TANIDI

Olayın ardından sokağa gelen Hüseyin E.’nın ağabeyi, kardeşini sokak içerisine düşen ayakkabının kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları delil ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından kaçırılan Hüseyin A’nın bulunması ve şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.