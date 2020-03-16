Bacak kıran fizyoterapiste kınama cezası

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Ayşe Bozdoğan tarafından okula götürülen Efe Can Karataş, fizyoterapist İsmail K. tarafından bağdaş şeklinde oturtulmak istendi.

SOL BACAĞI KIRILDI

Bu sırada Efe Can'ın, sol bacağı kırıldı. Canı yanan çocuk, birden çığlık atmaya başladı.

Fizyoterapist, ambulans çağırmak yerine Efe Can Karataş ve refakatçisi olan annesi Ayşe Bozdoğan'ı servisle Türkoğlu ilçesindeki evine götürdü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesi tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen ve çekilen röntgeninde sol bacağında kırık tespit edilen çocuk, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Efe Can enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle 15 gün sonra ameliyata alınırken, ailesi okul ve fizyoterapist İsmail K. hakkında şikayetçi oldu.

Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Engelli çocuğun bacağının kırılıp eve gönderildiği iddiası

"KINAMA CEZASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Ailenin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma, tamamlandı.

Müfettişler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesinin B fıkrasının A bendinde yer alan "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranma" kapsamında İsmail K.'ye 'kınama' cezası verdi.

AİLEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Olayın özel bir okulda gerçekleşmesine rağmen, çalışanların valilik oluruyla çalışmasından dolayı disiplin işlemlerinde, Devlet Memurları Kanunu'nun uygulandığı belirtildi.

Soruşturmanın sonucunu bildirmek için Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aileye gönderilen yazıda "Soruşturma sonucunda fizyoterapist İsmail K.'nin yüzde 100 engelli olan Efe Can'ı seans esnasında oturtarak bacaklarına ağır bir şekilde baskı uygulaması sonucunda sol bacak kemiğinin kırıldığı fiili sübuta erdiğinden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince adı geçen fizyoterapistin kınama cezası ile tecziyesi uygun görülmüştür." denildi.

OĞLUNUN SESİ HALA KULAKLARINDA

Karar sonrası aile, tepki gösterdi. Ayşe Bozdoğan, oğlunun bacağının kırılma sesinin hâlâ kulaklarında olduğunu, okul yönetiminin Efe Can'ı hastaneye götürmek yerine servisle yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki eve gönderdiğini belirterek, adli soruşturmanın devam ettiğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.