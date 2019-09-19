Bacanağından aldığı anahtarla başka kamyonete bindi

Soner Yavru (37), pazarcılık yapan bacanağı Hamza Köl’ü (41) telefonla arayarak emanet olarak kamyonetini istedi. Bacanağının 'gelip kamyoneti alabilirsin' demesi üzerine Aksaray'daki semt pazarına giden Soner Yavru, bacanağı ile buluşarak kamyonetin kontağını aldı.

ÇALINTI İHBARI YAPTI

Daha sonra semt pazarının dışında park halinde olduğunu öğrendiği kamyonetin yanına giden Soner Yavru, bacanağının kamyonetine benzettiği başka bir kamyonete bindi. Tesadüfen kontak anahtarları uyuşan kamyonetin kapısını açan ve kontağı çevirerek kamyoneti çalıştırdıktan sonra giden Soner Yavru, her şeyden habersiz işlerini hallederken, kamyonetin asıl sahibi olan Ramazan Ülger (41) 68 EK 415 plakalı kamyonetini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirerek çalındığı ihbarında bulundu.

POLİS BAŞKA KAMYONETİ ALAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan bina ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından kamyonetin gittiği istikameti tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçerek, 5 ayrı ekiple bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan araştırmalarda ihbarın ardından 45 dakikalık süreçte, kamyonet ve sürücü Soner Yavru Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yakalandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri sürücü Soner Yavru’yu hemen orada gözaltına alırken, neye uğradığını şaşıran sürücü polis merkezine götürüldü. Bu sırada polis ekipleri araçta parmak izi ve delil çalışması yaptı. Olayın gerçek yüzü ise polis merkezinde Soner Yavru’nun ifadesinin alınmasıyla ortaya çıktı. Herhangi bir hırsızlık olmadığı, yanlış aracın götürülmesinden kaynaklandığı tespit edilir edilmez Soner Yavru, serbest bırakıldı.

Kamyonet ise sahibi olan Ramazan Ülger’e teslim edildi.