Bacanağını pompalı tüfekle vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Hüseyin Kodal park halindeki otomobilinde oturduğu sırada aralarında husumet olan bacanağı Mustafa Ç. yanına gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Kodal ağır yaralandı.

O sırada yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmanın üzerine gelmesi sonucu yaralandı. Kodal kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kodal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

EKİPLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde geniş çaplı önlem alarak inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler kısa bir süre sonra Mustafa Ç.’i yakalayarak gözaltına aldı. Kodal’ın cenazesi incelemelerin ardından morga konuldu. Hafif yaralanan Bahri Y. ise Alanya Alaaddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedaviye alındığı öğrenildi. Cinayet zanlısının karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



