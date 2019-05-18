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Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

Konya'da muhtarlık seçimlerinde kendisinden başka adayı desteklediğini söylediği bacanağına ve çocuklarına kurşun yağdıran katil zanlısı, tutuklandı.

DHA | 18.05.2019 - 13:16..
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Konya'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nin eski muhtarı 42 yaşındaki Turan Balıkçı, 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday oldu ancak kazanamadı.

BACANAĞINDAN BAŞLADI

Balıkçı, seçim döneminden itibaren kendisi yerine, kazanan adayı desteklediği iddiasıyla tartıştığı bacanağı 40 yaşındaki Adem Atçı ile köy mezarlığı yakınında karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Turan Balıkçı, belinden çıkardığı tabancasıyla bacanağına kurşun yağdırdı.

Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

KADINI TRAKTÖRDEN İNDİRDİ

Adem Atçı olay yerinde yaşamını yitirirken, mahalleye doğru yürüyen Balıkçı, bacanağının oğulları 20 yaşındaki Zekeriya ve 22 yaşındaki Faruk Atçı'nın traktör ile gittiğini gördü. Traktörün yolunu kesen Balıkçı, kardeşlerden birini aşağı indirdi. Balıkçı, Faruk Atçı'nın eşi Rabia Atçı'yı ise "Sen traktörden inip gidebilirsin. Seni öldürmeyeceğim." diyerek, olay yerinden uzaklaştırdı. Turan Balıkçı, Zekeriya ve Faruk Atçı'ya da kurşun yağdırdı. İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetlerin ardından evine giden Turan Balıkçı, jandarmayı arayıp 3 kişiyi öldürdüğü ihbarında bulundu. Evine gelen jandarmaya teslim olan Balıkçı, ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

BABA VE İKİ OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve iki oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atçı Ailesi'nin çok sayıda yakını ise hastane önüne akın etti. Jandarma, ikinci bir olayın yaşanmaması için hem hastane önünde hem de mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi, bugün sabah mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

TUTUKLANDI

Turan Balıkçı jandarmadaki ifadesinde, seçimlerden itibaren üzerine çok gelindiğini, artık kendisine hakim olamadığını, sinirlerinin yıprandığını, bu nedenle de olayın yaşandığını anlattı. Sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Balıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bacanağını ve oğullarını gözünü kırpmadan öldürdü

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