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Badminton nedir

Badminton, raket ve bir çeşit tüylü top ile oynanan ve tenis sporuna benzetilen bir spor branşıdır.

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Badminton, kolay bir şekilde öğrenilebilen, kadın ve erkek, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği ender spor branşları arasındadır.

Tenis oyunları grubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir net (file) bulunur. Dolayısıyla herkes kendine ayrılan sahada oynar, topu (tüytop) oldukça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük spor dallarındandır.

Her yaşta ve her performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi zorlamaz, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmaz.

Badminton nedir

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