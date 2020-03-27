Badminton nedir

Badminton, kolay bir şekilde öğrenilebilen, kadın ve erkek, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği ender spor branşları arasındadır.

Tenis oyunları grubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir net (file) bulunur. Dolayısıyla herkes kendine ayrılan sahada oynar, topu (tüytop) oldukça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük spor dallarındandır.

Her yaşta ve her performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi zorlamaz, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmaz.