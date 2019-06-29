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BAE Başbakanı'nın eşi Almanya'ya kaçtı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşinin yüklü miktarda para ile Almanya'ya kaçtığı belirtildi.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 21:06..
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İngiliz basını Dubai emiri ve BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid el Maktum'un eşi Prenses Haya bint el Hüseyin'in 11 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğluyla birlikte BAE'yi terk etmiş bulunduğunu duyurdu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA KAÇTI

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşi, Almanya’ya giderken yanında 31 milyon sterlin (yaklaşık 39 milyon dolar) de götürdü.

BAE Başbakanı'nın eşi Almanya'ya kaçtı

Prenses Haya bint el Hüseyin’in Almanya’dan sığınma talebinde bulunduğu, ayrıca boşanma davası açtığı belirtildi. Kendisinin şubatta BAE’den ayrıldığı ve o zamandan beri kamusal törenlerde hiç görülmediği kaydedildi.

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