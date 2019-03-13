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BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle kara listeye aldı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 04:00..
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BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonunda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı bir "kara liste" açıklandı.

15 ÜLKE KARA LİSTEYE ALINDI

Listede, Amerikan Samoası, Guam, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Marshall Adaları, Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Umman, Vanuatu ve Dominika vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler olarak sıralandı.

Ayrıca, vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden 34 ülkelik bir "Gri Liste" de yayınlandı.
Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

AB KARA LİSTESİ NEDİR?

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.
Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.
Kara listede yer alan ülkelere karşı somut yaptırımlar konusunda ise henüz üye ülkeler arasında net bir uzlaşı bulunmuyor.

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