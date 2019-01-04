taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3782
Euro
6.1284
Altın
1282.38
Borsa
88830.82
Gram Altın
222.756

BAE destekli güçler Yemen'de kabileye saldırdı: 9 ölü

Yemen'in doğusundaki Şebve ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği güçlerin, bölgedeki Es-Sade kabilesi mensuplarına saldırması sonucu biri çocuk 9 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 04.01.2019 - 18:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

234

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri, aranan El Kaide militanının bölgede bulunduğu gerekçesiyle Şebve iline bağlı Merha ilçesine saldırdı.

9 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İlçedeki Sade kabilesini hedef alan BAE destekli birlik, Arap koalisyon güçlerinin hava desteğiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 9 kişiyi öldürdü.

Kabile mensupları ilçede El Kaide militanının bulunduğu iddiasını reddederken, çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralananlar oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

321
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

394
Tanker Bank ile 70 milyon lira dolandırdı

Tanker Bank ile 70 milyon lira dolandırdı

200
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

28
Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

233
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir