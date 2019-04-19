taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81085
Euro
6.54345
Altın
1275.805
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.397

BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.

AA | 19.04.2019 - 22:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen iki şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iki şüphelinin "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir'de çok sayıda kişiyle irtibat halinde oldukları tespit edildi.

BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ve İmamoğlu cenaze töreninde karşılaştı

Erdoğan ve İmamoğlu cenaze töreninde karşılaştı

312
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

844
New York Times'ın yerel seçim analizi

New York Times'ın yerel seçim analizi

189
İmamoğlu'nun musakka mı antrikot mu videosunun arka planı

İmamoğlu'nun musakka mı antrikot mu videosunun arka planı

304
Ekrem İmamoğlu'nun talimatına 'durdurma' kararı

Ekrem İmamoğlu'nun talimatına 'durdurma' kararı

944
Özgül Özkan Yavuz'a yeni görev

Özgül Özkan Yavuz'a yeni görev

361
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir