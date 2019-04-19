BAE için casusluk iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen iki şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iki şüphelinin "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir'de çok sayıda kişiyle irtibat halinde oldukları tespit edildi.