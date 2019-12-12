taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8028
Euro
6.4677
Altın
1473.97
Borsa
108741.96
Gram Altın
274.846
Bitcoin
41627.31

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

İngiliz mahkemesi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra’da ölü bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi’nin ölüm sebebinin yüksek doz uyuşturucu olduğunu doğruladı.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra’daki lüks dairesinde ölü bulunmuştu.

GÜNLERCE SÜREN PARTİLER DÜZENLİYORDU

İngiliz polisinin, Kasımi’nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra’da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

Kasımi’nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını iddia eden İngiliz basınının iddiaları, İngiliz mahkemesininden açıklanan rapor sonrasında doğrulanmış oldu.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇ SAPTANDI

Westminster Mahkemesi’nin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda yayınlanan raporda, Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği kesinleşti.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

Prens'in kanında yüksek miktarda kokain ve cinsel gücü artırıcı kimyasal madde bulunduğu belirlendi.

EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA UYUŞTURUCU ALIRKEN GÖRÜLDÜ

Dr. Susan Patterson tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, el Kasımi'nin kanında 300 mg GHB tipi uyuşturucu saptandığı bilgisi verildi. Soruşturma raporunda, Şeyhi son gören kişinin Yohan Escobar adında bir erkek olduğunu ve birlikte uyuşturucu kullandıklarını detayı yer aldı.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

Raporda aktif spor yaptığı belirtilen el Kasımi'nin günlük hayatta yüksek miktarda tütün ürünü kullandığı detayına da yer verildi.

TEMİZLİKÇİSİ BULMUŞTU

Mahkeme, Kasımi’yi dairesinde bularak 911’i arayan temizlikçisinin ifadelerini de kamuya sundu. Kendisinde olan yedek anahtarla içeri girer girmez yerde kanapeye dayanmış bir şekilde bulan Maria Kisaohanyan, önce uyuduğunu düşündüğü prensin nefes almadığını farkettikten sonra bina yönetimini çağırarak 911’i aramalarını söyledi.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

ŞEYH'İN AİLESİ SORUŞTURMAYA KATILMADI

Kasımi’nin ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesini ardından Kasımi’nin ailesinden yorum almak isteyen basın ise olumsuz yanıt aldı. Prens’in ölüm sebebinin uyuşturucu olması sebebiyle akrabalarının, İngiliz mahkemesi tarafından başlatılan soruşturma sürecine başından katılmayı reddettikleri bildirildi.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirilmiş ve üç gün yas ilan edilmişti.

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

73
Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı

Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı

22
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

103
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

201
Fatih Terim: Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar

Fatih Terim: Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar

133
Hamile anne ile kızının banyoda cansız bedenleri bulundu

Hamile anne ile kızının banyoda cansız bedenleri bulundu

18
Talat Atilla, kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi

Talat Atilla, kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir