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BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yapmış

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için lobi çalışması yaptığı öne sürüldü.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 05:22..
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BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yapmış

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzey doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ABD'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de karşı çıkmıştı.

Harekatın durdurulmasını isteyen ABD, Türkiye kararlılıkla harekata devam edince Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

SENATÖRLERE BAE ADINA MAİL ATILDI

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye'ye Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD'li iki senatöre bir mail gönderdi.

Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

"BAE TÜRKİYE'YE KARŞI YAPTIRIM ADIMALARINI DESTEKLİYOR"

BAE'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı vurgulanan mailde, "BAE, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor" ifadelerine yer verildi.

KATAR'IN TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİ VURGULANDI

Mailde, BAE'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, Katar'ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye'ye desteğini arttırdığı kaydedildi. Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, "ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz" denildi. Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yapmış

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